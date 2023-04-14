Орловские депутаты обеспокоились судьбой ФОКа на Рощинской

Тему обсудили на профильном комитете облсовета.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, у депутатов возникло множество вопросов по данному объекту. Свою обеспокоенность выразил и Олег Кошелев, зампред областного совета и глава комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. В основном, под сомнение ставилась возможность своевременного ввода данного объекта в эксплуатацию.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведётся в программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Оно стартовало в августе минувшего года и должно завершиться в июле текущего. Работы выполняет ООО «Альянс»

Заместитель руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ ответил депутатам, указав, что для соблюдения установленных сроков предпринимаются различные усилия. В частности, подрядчик рассматривает возможность увеличить количество рабочей силы на объекте.

ИА «Орёлград»