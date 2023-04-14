Орловские застройщики осваивают новые территории

В связи с этим планируется скорректировать Правила землепользования и застройки.

Накануне состоялось заседание Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Его провёл первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Как сообщает пресс-служба губернатора, одной из тем стала корректировка Правил землепользования и застройки Орловского муниципального округа. Причина – планы по размещению многоквартирных жилых домов в посёлке Зареченском, деревнях Конёвка и Никуличи.

Также сообщается, что в Орле планируется провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от ранее установленных норм застройки и использования земельных участков.

Между тем, в указанных населённых пунктах уже ведётся активное строительство. Например, в деревне Конёвка возводится жилой комплекс «Лесной квартал». Его строит компания «Зенит». Образцово активно осваивает «Орелстрой». В Зареченском работает СТС-Групп. Судя по всему, речь идёт либо о расширении существующих территорий, предназначенных для строительства, либо о переводе некоторых из них из малоэтажной застройки в многоэтажную.

ИА «Орёлград»