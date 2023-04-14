Орловским автовладельцам придется платить налог на роскошь

Опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей.

Федеральная налоговая служба России известила автовладельцев о том, что опубликован список автомобилей, которые будут облагать так называемым налогом на роскошь. Речь идет о машинах средней стоимостью от 10 миллионов рублей. Перечень утвержден для его использования в целях налогообложения в 2023 году. Более подробно с перечнем и условиями можно ознакомиться на сайте ФНС, в том числе на сайте Управления ФНС России по Орловской области. В ведомстве, например, напоминают, что транспортный налог исчисляется и уплачивается в региональные бюджеты по итогам календарного года для каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. При этом учитывается повышающий коэффициент для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей.

«Для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад, — уточнили в налоговой службе. -Порядок расчета указанной средней стоимости легковых автомобилей определен приказом Минпромторга России, а «Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, подлежащий применению в 2023 году, размещен на его официальном сайте. В него включены 449 марки (модели, версии) автомобилей (в 2022 году было 345)».

Физическим лицам – владельцам автомобилей, включенных в перечень 2023 года, налоговые органы направят уведомления за 2023 год с применением коэффициента 3 в течение 2024 года по сроку уплаты не позднее 2 декабря 2024 года. Организации – владельцы автомобилей, указанных в перечне, в течение 2023 года самостоятельно рассчитывают и уплачивают авансовые платежи по налогу с учетом коэффициента 3.

ИА «Орелград»