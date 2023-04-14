Сотни орловцев попросили оставить им прожиточный минимум

Без малого тысячу заявлений в этом году приняли приставы от должников.

В первом квартале 2023 года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области поступило 893 ходатайства должников о сохранении заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума. По результатам рассмотрения заявлений все 893 ходатайства должников удовлетворены. В рамках соответствующих исполнительных производств гражданам обеспечено сохранение прожиточного минимума. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП.

Напомним, что прожиточный минимум сохраняется только по заявлению должника. Поэтому гражданам надо действовать самим, а не ждать, пока это сделает кто-то за них. Тем более что государство предусмотрело несколько способов подачи заявления. Так, подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства можно с помощью портала Госуслуг. Кроме того, можно лично обратиться в то подразделение судебных приставов, где находится исполнительное производство.

«Чтобы подать ходатайство о сохранении прожиточного минимума с помощью портала Госуслуг необходимо в каталоге «Штрафы и долги» войти во вкладку «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб по исполнительному производству», объяснили в ведомстве. — В разделе «Кем Вы являетесь исполнительном производстве» выбрать вкладку «Должником», после чего перейти к услуге — «Сохранить прожиточный минимум».

Также при подаче заявления надо реквизиты банковского счета, на котором должник желает сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, потребуются также наименование и адрес банка. Кроме того, должнику следует указать собственную социальную категорию, например, трудоспособный гражданин или пенсионер.

«К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, — добавили в УФССП. — Судебный пристав в установленный законом срок рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения».

ИА «Орелград»