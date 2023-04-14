В Орле изъяли крупную партию наркотиков

14.4.2023 | 15:56 Закон и порядок, Новости

Подозреваемые в покушении на сбыт задержаны.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, это двое иностранных граждан. Из незаконного оборота изъято 200 свертков с наркотическим средством «метадон» общей массой 83 грамма.

По предварительной информации, мужчины 1991-го и 1992-го годов рождения прибыли на Орловщину специально чтобы распространять наркотики. Полиция задержала их в Советском районе, вещества находились при них.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей. Следствие продолжается.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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