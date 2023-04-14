В Орле на мосту Дружбы ограничили движение

Ограничения действуют до 28 мая.

Причиной являются запланированные работы по установке дополнительного ограждения.

В администрации Орла уточнили, что речь не идёт о постоянном и полном перекрытии моста, а лишь о возможном и временном сужении проезжей части. Спецтехника, которая будет работать на объекте, может помешать проезду обычных автомобилей.

Впрочем, в любом случае это новое ограничение не улучшит, а ещё более ухудшит транспортную обстановку в городе, которая и так остаётся крайне напряжённой, особенно после закрытия Красного моста в феврале 2021-го года.

ИА «Орёлград»