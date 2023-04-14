В Орле организуют православную выставку в честь Романовых

Выставка «От покаяния к воскресению России» пройдет возле Богоявленского собора.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона с 28 апреля по 4 мая пройдет VIII православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Она будет международной – по данным организаторов, в проекте примут участие храмы и монастыри Русской Православной Церкви, а также Поместных Православных Церквей из Сербии, Черногории и Молдовы. Расположится выставка на территории Богоявленского собора города Орла.

Соорганизаторами выступают Орловская митрополия РПЦ, выставочное общество «Уральские Выставки» и АНО «Возрождение». Торжественное открытие состоится 28 апреля в 12:00, причем начнется оно с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Тихон. Затем праздничную программу продолжат выступления творческих коллективов. Сообщается также, что в этом году выставка посвящена 410-летию со дня воцарения династии Романовых на русском престоле.

«Из Екатеринбурга в Орел будет привезена экспозиция, повествующая о выдающихся российских государях и достижениях Отечества в период их правления, — рассказали в Орловской митрополии. — Главными святынями православной выставки станут икона святых Царственных страстотерпцев с землицей из Царского монастыря на Ганиной яме, а также копия креста-мощевика, принадлежавшего Романовым».

Программа форума получилась очень обширной. Посетители смогут побеседовать со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные царской семье Романовых, посетить творческие встречи с московским православным писателем Юрием Воробьевским. Последние будут проводиться ежедневно в 17 часов. Также будет работать ярмарка, где желающие смогут не только посмотреть, но и приобрести различные товары, в том числе натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, качественные и экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мед и продукцию пчеловодства, травяные сборы, чаи и товары для здоровья, одежду из натуральных тканей и др.

ИА «Орелград»