В Орле отметили тенденцию ужесточения налогового контроля

Общественники и бизнес-омбудсмен обсудили налоговые изменения.

В Орле состоялось совместное заседание координационного и экспертного Советов при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области. Участники обсудили проект доклада бизнес-омбудсмена об итогах деятельности за 10 лет. Как сообщили в аппарате уполномоченного, орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин ознакомил участников с количественными и качественными показателями своей работы за период с 2013 по 2022 годы.

«Отдельное внимание было уделено произошедшим за 10 лет изменениям в налоговом, административном и уголовном законодательствах, и их влиянии на осуществление предпринимательской деятельности, — рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена. — Также были отражены результаты анализа специфики рассмотренных обращений предпринимателей и приведена динамика изменения выявленных системных проблем бизнеса».

Напомним, недавно Евгений Лыкин представил доклад о работе в 2022 году. Он отметил, что ежегодно возрастает количество обращений по вопросам налогообложения и налогового контроля. Орловские предприниматели ежегодно указывают на многочисленные требования налоговых органов о предоставлении информации, документов, исполнение которых, по их мнению, парализует основную деятельность микро и малых предприятий. Отражение спорных задолженностей, в т.ч. обжалуемых в судебном порядке, в открытом доступе негативно сказывается на деловой репутации субъектов бизнеса, нередки случаи прекращения партнерских отношений.

Отдельная группа обращений касается обжалования действий (решений) налоговых органов о вменении схем «дробления бизнеса». Примечательно, что ни законодательство, ни судебная практика не содержат четких определений категорий «осмотрительность», «необоснованная налоговая выгода», отсутствует перечень действий (решений), совершение которых однозначно свидетельствует об отсутствии рисков привлечения к налоговой ответственности. Перечень конкретных действий и документов, которые необходимо совершить и собрать налогоплательщикам для подтверждения соблюдения должной осторожности и осмотрительности, формируется преимущественно на основе судебной практики и рекомендаций налоговых органов, однако, он не является исчерпывающим и в рамках конкретного дела схожие обстоятельства могут подлежать различной оценке.

«В целом наблюдается тенденция ужесточения налогового контроля и формирования проналогового подхода в судебной практике, расширяется и перечень мер должной (коммерческой) осмотрительности, — говорится в докладе правозащитника. — Кроме того, распределение бремени доказывания должной осмотрительности между налоговым органом и налогоплательщиком также не может быть всегда одинаковым… Отсутствие законодательных дефиниций, широкое применение оценочных категорий и вменение в рамках налоговых проверок совершение легальных согласно гражданского права действий в качестве нарушений при оптимизации бизнес-процессов не способствуют развитию бизнеса, повышенные риски привлечения к налоговой ответственности снижают инвестиционную заинтересованность предпринимателей. Необходимо обеспечение разумного баланса государственных и частных интересов, установление четких правил и требований».

ИА «Орелград»