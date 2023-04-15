Десятки орловцев схлопотали штрафы за тонировку

Сотрудники полиции оценивают светопропускаемости стекол автомобилей.

В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют и пресекают нарушения, связанные с управлением транспортными средствами, коэффициент светопропускаемости стекол которых не соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. В качестве примера в ведомстве привели работу, которую проводят сотрудники МО МВД России «Мценский».

«С 1 апреля 2023 года сотрудниками ДПС 43 водителя привлечено к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), — такие статистические данные привели в областном УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что санкцией части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Если водитель отказывается устранить нарушение на месте, то он привлекается к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривает административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

«Опасность управления транспортным средством с тонированными стеклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и темное время суток, в связи с чем увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в УГИБДД.

ИА «Орелград»