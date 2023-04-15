Два маршрута в Орле выставили на торги

В связи с проведением конкурса изменен городской реестр маршрутов.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении открытого конкурса среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города. Постановление принято «в целях повышения культуры, качества транспортного обслуживания населения, развития рынка транспортных услуг, повышения безопасности дорожного движения». Конкурс будет проведен в период с 14 по 20 июня 2023 года. Контроль за исполнением данного постановления возложен на заместителя мэра города Орла — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Сергея Филатова.

На «торги» выставляются два маршрута: маршрут № 1Н «909 квартал — санаторий Лесной» и маршрут № 2Н «Микрорайон Зареченский — санаторий Лесной». По условиям, эти маршруты будут обслуживать по одному автобусу, минимальная общая пассажировместимость которых должна составлять 100 мест. Параллельно мэр Парахин в новой редакции утвердил «Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла». Теперь в этом реестре насчитывается 31 маршрут.

Добавим, что выставленные на «торги» маршруты будут «разыгрываться» в соответствии с «Положением о порядке проведения открытого конкурса среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла». Оно было принято еще в 2016 году. Согласно ему, претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. К заявке должны быть приложены копии целого ряда документов, в том числе свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек.

Также потребуются документы, подтверждающие отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. Нужны будут и детальные сведения об автобусах, которые планируется выпускать на маршруты, а также копии договоров на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра транспортных средств. Кстати, потребуются и документы, подтверждающие наличие водительского состава, в частности трудовые договоры с водителями.

ИА «Орелград»