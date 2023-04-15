Орел готовят к пляжному сезону

Власти города определили места для купания и сроки пляжного сезона.

Мэр Юрий Парахин подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2023 году». Подобные документы принимаются ежегодно, они касаются не только летнего, но и зимнего времени. В данном случае постановление принято в целях предупреждения гибели людей на водных объектах города Орла. Так, в этом году мэрия определила следующие официальные места для купания и массового отдыха людей: зона отдыха озеро Светлая жизнь и зона отдыха на реке Ока в районе МАУК «Городской парк культуры и отдыха».

Определены и сроки начала и окончания купального сезона на водоемах города Орла: начало купального сезона — 1 июня, окончание — 31 августа. Одновременно мэр Орла Юрий Парахин официально запретил купание на водных объектах в не отведенных для этого местах. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей назначено муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик». В предыдущие годы за эту работу отвечало МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Однако оно уже ликвидировано.

Мэр приказал «Объединенному муниципальному заказчику» с 18 апреля организовать работу по подготовке пляжа на озере Светлая жизнь и пляжа на реке Оке в районе Городского парка культуры и отдыха. Учреждению поручено оборудовать вдоль водоемов информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха населения. В купальный сезон будут установлены запрещающие знаки «Купаться запрещено» — в местах, запрещенных для купания, рыбной ловли и отдыха.

Учреждению также поручено обеспечивать своевременное восстановление запрещающих знаков и стендов в случае их порчи и утраты. Кроме того, оно должно обеспечить работу инклюзивного пляжа в соответствии с «Правилами посещения инклюзивного пляжа», также утвержденными мэром. Последний рекомендовал УМВД России по городу Орлу «осуществлять мероприятия по обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков».

ИА «Орелград»