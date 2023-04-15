Орловцев объединят вокруг темы библиотек

Стартовал областной конкурс «Бунинка глазами читателей».

В Орловской области стартовал региональный творческий конкурс «Бунинка глазами читателей». Событие приурочено к 190-летию со дня учреждения и 185-летию со дня открытия Орловской областной библиотеки им. Бунина. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 14 лет и не понаслышке знакомые со старейшей библиотекой Орловского края, независимо от места проживания в настоящее время. Но главная цель конкурса – творческое объединение жителей Орла и Орловской области разных возрастов вокруг темы библиотек.

Задач организаторы поставили несколько. Одна из них заключается в привлечении внимания широкой общественности к истории самой библиотеки и ее деятельности в современных условиях. Другая задача видится организаторам в обеспечении возможности реализации культурного и духовного потенциала как молодежи, так и людей старшего поколения. Проявить свои творческие способности можно в трех номинациях: «Лучшая фотография на тему: «Я, мои друзья и Бунинка», «Лучшее художественное литературное произведение о Бунинке» и «Орловская областная библиотека в моей памяти».

«Конкурс стремится дать возможность каждому поделиться своим впечатлениями, вдохновением и воспоминаниями, — рассказали в библиотеке имени Бунина. — Сделать это можно следующими способами: через фотографию в интерьерах областной библиотеки или на ее фоне; через авторское художественное произведение, действие которого происходит в Бунинке; через публицистическое произведение, основанное на личных воспоминаний (о сотрудниках, о том, каким представала перед читателями библиотека в разные годы, о роли областной библиотеки в своем личностном и профессиональном развитии, а также интересные случаи и истории, связанные с ней и т.д.)».

Прием заявок и творческих работ осуществляется уже стартовал и продлится по 20 ноября 2023 года. Кстати, принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки и работы соавторов. При этом для коллективов будет предусмотрена отдельная категория. Индивидуальных авторов разделят по трем возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет и от 26 лет и старше. На конкурс принимаются произведения в следующих жанрах: рассказы, работы в стиле публицистики (эссе, очерки, этюды и т.д.); стихотворения и фотографии.

Отметим, что любая творческая работа должна отвечать тематике конкурса, то есть отображать роль Бунинки в культурно-просветительской, научной и общественной жизни Орловской области, а также правдиво и художественно раскрывать отношение общественности к истории и современности данного учреждения культуры. Добавим, что награждение победителей пройдет в торжественной атмосфере 19 декабря 2023 года в рамках юбилейной Международной научно-практической конференции «Двадцатые Денисьевские чтения». Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, и III места будут награждены дипломами лауреатов конкурса. Кроме того, оргкомитет оставляет за собой право на дополнительное поощрение участников и победителей.

ИА «Орелград»