Суд оценил стычку орловца с полицейским в 70 тысяч рублей

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о сопротивлении.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, который еще в феврале вынес Железнодорожный районный суд. Местный житель, работающий автослесарем, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, судили его за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Незадолго до полуночи в дежурную часть полиции поступил тревожный сигнал. Местная жительница рассказала, что к ней «в гости» пришел ее знакомый, который находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно и добровольно ее квартиру покидать отказывается. Женщина попросила о помощи, и вскоре по вызову на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

В этот момент подозреваемый уже находился не в квартире, а на лестничной площадке. Вероятно, хозяйка сумела вытолкать его за пределы своих владений, однако нетрезвый дебошир от дверей ее квартиры по-прежнему не уходил. Один из полицейских потребовал от него прекратить совершение противоправных действий и проследовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, на что тот, кстати, дал свое согласие.

Однако затем мужчина внезапно передумал. Когда его вели по лестнице к выходу из подъезда, он набросился на сотрудника полиции и кулаком нанес ему удар в область челюсти. К счастью, к серьезной травме это не привело, но за нападение на стража порядка на хулигана завели уголовное дело. В суде он вел себя уже гораздо более смирно, признал свою вину в полном объеме и попросил о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»