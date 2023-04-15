В Ливнах нарушители пока оплатили лишь половину штрафов

Статистику работы административной комиссии обсудили в местной мэрии.

Секретарь административной комиссии, действующей при администрации города Ливны, Ирина Рогожина отчиталась об итогах деятельности этого органа за первый квартал 2023 года. Краткий отчет приводит пресс-служба ливенской мэрии. Из доклада следует, что за отчетный период времени комиссией было рассмотрено 35 материалов об административных правонарушениях, что на 12 материалов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам рассмотрения было вынесено девять предупреждений и наложено 26 административных штрафов.

«Общая сумма наложенных административных штрафов за три месяца 2023 года составила 77 тысяч рублей, из них взыскано 43 тысячи рублей, — сообщила Ирина Рогожина. — Процент взыскания в отчетном периоде составляет 55,8. Задолженность в размере 34 тысяч рублей (44,2 процента) не является просроченной, так как срок для добровольной оплаты штрафов не истек».

Докладчица рассказала и о структуре административных правонарушений. Так, в Ливнах местные жители попадаются, в частности, на нарушениях в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг. Полномочия по составлению протоколов распределены. Например, протоколы за нарушение тишины и покоя граждан составляют сотрудники полиции. Сотрудники городского управления ЖКХ могут составлять протоколы за размещение транспорта на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортплощадках.

Они же заводят дела за нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение, расклеивание и вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест. Сотрудники городского комитета экономики следят за соблюдением схемы размещения нестационарных объектов, ежегодно утверждаемой постановлением администрации. С учетом снижения количества выявляемых правонарушений участники рабочего совещания в мэрии отметили необходимость усиления работы комиссии, направленной на обеспечение и поддержание порядка в городе.

«По итогам доклада Ливенскому районному отделу судебных приставов рекомендовано своевременно в установленный законом срок уведомлять административную комиссию о результатах рассмотрения постановлений, направленных на исполнение, а правоохранительным и контролирующим органам — оказывать содействие органам местного самоуправления в проведении контрольных мер для оперативного решения вопросов работы административной комиссии, — резюмируют в администрации Ливен.

ИА «Орелград»