В Орле решили добывать хорошую воду

Правительство определило приоритетные меры по повышению качества водоснабжения.

Правительство Орловской области в очередной раз внесло изменения и обновило программу по повышению качества водоснабжения в регионе. Она действует с 2019 года, но с учетом бюджетных возможностей ее параметры актуализируются. В обновленной версии этой программы установлены приоритетные меры. Подсчитано, что в Орле численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, составляет 91,7 процента от общего количества человек, обеспеченных питьевым водоснабжением.

Из паспорта программы следует, что по данным исследований испытательной лаборатории МПП ВКХ «Орелводоканал», в резервуарах чистой воды действующих в Орле станций отмечается превышение санитарно-гигиенических норм. Постановлением государственного санитарного врача по Орловской области были установлены временные отклонения гигиенических нормативов на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2022 года по следующим показателям: общая жесткость, общая минерализация, общее железо и мутность.

То есть, ситуация совсем не критическая, однако система водоснабжения нуждается в модернизации. Для улучшения качества холодного водоснабжения города Орла необходимо поэтапно реализовать мероприятия, направленные на снижение ее жесткости в разводящих водопроводных сетях города, считают власти. Речь в программе идет о строительстве водоводов, обеспечивающих транспортировку воды в город; строительство станций умягчения воды на территории насосных станций.

Программой предусмотрено строительство станции умягчения на Комсомольском ВЗУ, водовода по улице Высоковольтной (от Лужковского водовода до Кромского шоссе), станции умягчения Окского ВЗУ и водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина. Общий объем бюджетных вложений в эти объекты составит 749,1 миллиона рублей, из них из федерального бюджета должно поступить 445,55 миллиона рублей.

Согласно статистике, на территории муниципалитета насчитывается 94 подземных источника водоснабжения. Особенностью централизованной системы холодного водоснабжения города Орла является использование воды из подземных горизонтов, которая в своем составе содержит большое количество ионов жесткости. Доля проб питьевой воды, не соответствующих нормативным требованиям на источниках водоснабжения по санитарно-химическим показателям, на момент утверждения программы составляла 77,91 процента, в водопроводной сети — 75,6 процента. Физический износ объектов водозабора на момент из обследования составлял 64,6 процента, сетей — 67,29 процента.

ИА «Орелград»