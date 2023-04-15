В Орловской области за год безработица снизилась почти на 20 процентов

15.4.2023 | 11:00 Новости, Экономика

Уровень фиксированной безработицы составил 0,6 процента численности рабочей силы.

В Орловской области по состоянию на 1 марта 2023 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 марта 2022 года на 19,8 процента. Такие статистические данные приведены в сборнике информации о социально-экономическом развитии региона. Так, по состоянию на 1 марта 2022 года в Орловской области официально было зарегистрировано 2462 безработных гражданина, которые состояли на учете в государственной службе занятости.

По состоянию на 1 марта 2023 года численность официальных безработных составила всего 1975 человек. Уровень фиксированной безработицы в этом году на отчетную дату составил 0,6 процента численности рабочей силы. Годом ранее он составлял 0,7 процента. Ранее Орелстат представил данные постоянного обследования на рынке труда. Согласно им, численность рабочей силы, то есть людей в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области в ноябре 2022 года – январе 2023 года составила 343,7 тысячи человек.

Из них 331,3 тысячи человек были заняты в экономике, а 12,4 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Последние, как мы уже не раз отмечали, в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Таким образом, общее количество безработных, включая так называемую скрытую безработицу, примерно в шесть раз превышает число официально зарегистрированных безработных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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