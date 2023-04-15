В Орловской области запретили проституток из Питера

Доступ к сомнительному сайту заблокирован по решению суда.

Хотынецкий межрайонный прокурор по суду добился блокировки почти десятка сайтов, предлагавших пользователям Сети интимные услуги за денежное вознаграждение. Соответствующие решения вынес Хотынецкий районный суд Орловской области, изучивший административные иски. В каждом случае требования были типичными – прокурор, выступивший в интересах неопределенного круга лиц, просил о признании информации на выявленных надзорным ведомством сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Примечательно то, что прокурорский мониторинг не ограничился территорией Хотынецкого района или даже всей Орловской области. Так, в одном случае местные прокуроры обратил внимание на содержание страниц сайта, которые в открытом доступе выкладывал изображения и некоторые персональные данные «проституток из Питера». Там же, судя по иску, размещался прейскурант и условия оказания услуг, оказание которых за денежное вознаграждение в нашей стране карается законом.

Под подозрение орловских прокуроров попали не только проститутки из Питера, но и представительницы «древнейшей профессии» из Старого Оскола, Забайкалья, Курганской области и т.д. В исках было отмечено, что информация об оказании платных интимных услуг и соответствующие фотоизображения публиковались в свободном доступе, без предварительной регистрации и бесплатно. То есть, ознакомиться с содержанием «интимных страниц» мог любой пользователь сети «Интернет», в том числе несовершеннолетний.

«Обеспечение доступа к подобной информации способствует росту правонарушений и преступлений в сфере половой неприкосновенности, то есть данная информация содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено», — такой вывод содержится в исковых требования.

Кстати, владельцев спорных сайтов установить не удалось. Тем не менее, иски были удовлетворены, причем решения подлежат немедленному исполнению.

ИА «Орелград»