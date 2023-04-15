Ветеран труда напугал Орел взрывом из-за бывшей жены

Решение по уголовному делу о «террористе» вынес суд в Орле.

Советский районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ранее несудимого местного жителя, обвинявшегося в совершении преступления по части 1 статьи 207 УК РФ. Из приговора следует, что преступление он совершил в апреле 2022 года. Около 15 часов дня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений со своего мобильника позвонил в службу «102» и сообщил оператору заведомо ложные сведения.

Мужчина заявил о том, что он заминировал подъезд дома на улице 8 Марта, в котором расположена квартира под определенным номером. Суд и следствия пришли к выводу, что, сообщая сведения о готовящемся взрыве, орловец осознавал, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного ущерба — повреждения вышеуказанного дома. Он также осознавал, что сообщенная им информация породит волнение и панику среди жильцов данного дома.

После получения информации, оператор службы «102», восприняв угрозу взрыва дома реально, в соответствии с должностными обязанностями, незамедлительно передал сведения в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа с целью обнаружения и предотвращения взрыва, однако взрывчатые устройства обнаружены не были. В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью. Суду он рассказал, что в тот день пришел по адресу, где проживает его бывшая супруга. Дверь ему никто не открыл. Тогда он сказал: «Я вам устрою!». Затем позвонил в полицию и сообщил о минировании подъезда указанного дома.

Бывшая супруга в суде выступила в качестве свидетеля. Она заявила, что отношения с ним не поддерживает, а охарактеризовать его может с отрицательной стороны, так как он злоупотребляет спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он периодически приходит к ней домой, стучит в дверь, сквернословит и скандалит. Как выяснилось, ранее он уже сообщал в органы о бомбе, якобы заложенной в ее квартире.

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого. Оказалось, что у него имеются медали, а также звание «Ветеран труда». Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Даже состояние опьянения таковым не было признано. Суд не смог сделать вывод о том, что именно состояние алкогольного опьянения повлияло на поведение ветерана труда и явилось основной причиной совершения им преступления, суду. Гражданина приговорили к одному году ограничения свободы. Ему запрещено уходить из места постоянного проживания с 22.00 часов до 06.00 часов, без разрешения выезжать за пределы Орла и менять место жительства. Также суд запретил ему посещать места отдыха, где разрешено употребление спиртных напитков.

ИА «Орелград»