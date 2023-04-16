Молодежь Орловщины сверх плана получила 18 миллионов рублей

Областные власти отчитались об исполнении государственной программы.

Администрация губернатора представила уточненный годовой отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины» за 2022 год. Сообщается, что объем ее финансирования из средств областного бюджета за год был увеличен на 17,954 миллиона рублей. Чиновники объяснили, как такое стало возможным. Прежде всего, из федерального бюджета Орловской области была предоставлена субсидия на реализацию федерального проекта «Социальная активность». Ее размер составил 8,7 миллиона рублей, деньги были предназначены на реализацию практик поддержки и развития волонтерства в рамках проведения Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Кроме того, правительство региона увеличило на 1 миллион рублей финансирование подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе». В данном случае деньги были направлены на организацию всероссийской акции «Вахта Памяти». Также власти передали в оперативное управление автономному учреждению «Центр патриотического воспитания «Патриот-57» имущественный комплекс, расположенный в Змиевке на улице Чапаева. На его содержание из бюджета дополнительно было выделено 4,86 миллиона рублей.

Еще миллион потребовался для увеличения финансирования мероприятие «Организация участия молодежи Орловской области в межрегиональных мероприятиях». Это было обусловлено необходимостью выполнения квот региона в рамках Всероссийской форумной компании, в том числе форума «Таврида», количество участников которого является целевым индикатором выполнения регионального проекта «Молодежь России». Более 5,2 миллиона власти выделили на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию Орловского областного центра молодежи «Полет».

Для организации и проведения добровольческих мероприятий, связанных с уставной деятельностью АНО «Ресурсный центр», увеличение бюджетных ассигнований в 2022 году составило 4,37 миллиона рублей. Также в соответствии с распоряжением правительства Орловской области дополнительные 180 тысяч были выделены на организацию комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Иными словами, в последнем случае речь идет о мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

ИА «Орелград»