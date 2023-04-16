Орловца оштрафовали на 100 тысяч и освободили от наказания

Житель областного центра пережил немало волнений из-за сделанной на улице находки.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о хищении денежных средств с чужого банковского счета. Как пояснили в пресс-службе суда. На местного жителя дело было заведено по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета). Было установлено, что в феврале 2023 года мужчина в вечернее время шел по улице Новосильской и на перекрестке с улицей 4-й Курской нашел оброненную кем-то банковскую карту.

Мужчина по закону должен был предпринять меры по поиску владельца и возвращению ему карты. Для этого было достаточно отнести ее в полицию или в банк. Однако орловец решил распорядиться находкой в собственных интересах. Он отправился с чужой картой по магазинам и совершил ряд покупок на общую сумму более 4100 рублей. Покупки он совершал мелкие, пользуясь возможностью чипа бесконтактной оплаты.

Уголовное дело слушалось в общем порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Он также заявил, что полностью возместил потерпевшей причиненный имущественный ущерб. Судом была изменена категория совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. Принимая такое решение, суд учитывал не только обстоятельства совершения преступления, но и данные о личности подсудимого.

«В судебном заседании потерпевшая обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон пояснив, что ей полностью возмещен ущерб, причиненный преступлением. Подсудимый принес извинения и претензий она не имеет», — сообщает пресс-служба райсуда.

Тем не менее, судом был вынесен обвинительный приговор, согласно которому было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако затем подсудимый был освобожден от назначенного наказания, в связи с примирением с потерпевшей. Вместе с тем, с него взысканы в доход государства процессуальные издержки в сумме 8944 рубля.

ИА «Орелград»