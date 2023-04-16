Орловчанку обвинили в незаконной «добыче» газа

16.4.2023 | 15:06 Закон и порядок, Новости

Жительница Орловской области самовольно подключила свой дом к газу.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о самовольном подключении к газопроводу. Местная жительница получила обвинение в совершении преступления, предусмотренного довольно редко применяемой частью 1 статьи 215.3 Уголовного кодекса РФ. Дело в том, что ранее данная гражданка уже была поймана на самовольном подключении своего дома к газопроводу. Но на первый раз ее привлекли за нарушение к административной ответственности.

Однако спустя некоторое время женщина вновь попалась на самовольном подключении к газопроводу. Поскольку нарушение она допустила, будучи подвергнутой административному наказанию за аналогичное деяние, на нее было заведено уже уголовное дело. В пресс-службе районного суда пояснили, что 25 декабря 2022 года гражданка, «не имея права осуществлять газопотребление, самовольно, несанкционированно подключила к газопроводу свой частный дом, в результате чего в ее домовладение стал поступать природный газ».

В судебном заседании орловчанка признала себя виновной в полном объеме и в содеянном раскаялась, что было учтено при назначении наказания. Кроме того, уголовное дело по ходатайству обвиняемой было рассмотрено в особом порядке судопроизводства, которое также предусматривает смягчение наказания. В результате по итогам рассмотрения уголовного дела суд признал женщину виновной в совершении вышеуказанного преступления и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»

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