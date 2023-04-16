Студенты защитят орловцев от гибели на воде

Мэрия Орла распорядилась о подготовке мест купания и массового отдыха у воды.

Мэр Юрий Парахин издал постановление «О подготовке мест купания и массового отдыха у воды населения города Орла и мерах по предотвращению гибели людей на реках и водоемах города Орла». Это уже второй подобный документ за последние дни. Напомним, ранее мэр подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2023 году». Новый документ принят в соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Орловской области».

Так, управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства совместно с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» в срок до 22 мая поручено организовать работу по подготовке мест для купания и массового отдыха людей у воды. Напомним, Парахин определил на территории города Орла только два официально разрешенных для купания пляжа — на озере Светлая жизнь и на реке Оке в районе Городского парка культуры и отдыха.

Эти пляжи предварительно будут проверены на соответствие их санитарного состояния требованиям ГОСТ, в том числе гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных объектов. Также Парахин поручил подчиненным до начала купального сезона обеспечить заключение договора на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна пляжей, организовать подкачку воды озера Светлая жизнь и подвоз песка на оба пляжа.

Управлению экономического развития в срок до 15 мая поручено рассмотреть вопрос по размещению торговой сети на пляже озера Светлая жизнь в соответствии с действующим законодательством. Управлению образования поручено проведение в образовательных учреждениях города «организационно-разъяснительных мероприятий по мерам безопасности на водных объектах в летний период». Разъяснительную работу среди населения будет курировать управление по безопасности администрации города Орла.

Горожан должны на регулярной основе информировать по вопросам безопасного поведения на воде, предупреждения несчастных случаев и методики оказания первой помощи пострадавшим. Руководителю регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» мэр рекомендовал организовать работу по патрулированию водных объектов и разработать график дежурства на водных объектах для студентов этой общественной организации.

Городскому УМВД рекомендовано «разработать комплекс мероприятий, направленный на обеспечение, поддержание и укрепление правопорядка в местах организованного отдыха граждан на берегах водоемов, пляжах и представить его до 22 мая 2023 года в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла».

ИА «Орелград»