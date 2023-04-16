В Орле на президентский грант проведут гастрономический конкурс

Конкурс будет проведен в рамках развития акции «ЭТНО-ЛЕТО».

Орловский областной центр народного творчества объявил условия проведения гастрономического конкурса «Ешь, пока хлеб свеж» и пригласил всех желающих принять в нем участие. Цель мероприятия — привлечение молодежи к изучению народной культуры и гастрономических традиций Орловской области. Организаторы отмечают. Что реализация такого проекта поспособствует популяризации народного искусства, сохранению национальной самобытности, интеграции в современную жизнь народной традиции.

«ЭТНО-ЛЕТО» продолжает свое развитие в 2023 году в новом качестве «ЭТНО-ЛЕТО: Хлеб да Соль», говорят в Центре народного творчества. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ключевое мероприятие проекта – конкурс «Ешь, пока хлеб свеж». Все желающие смогут поделиться своими любимыми рецептами, а финалисты конкурса соберутся 4 июня в День Святой Троицы на празднике во Льгове. Там же пройдет финал и церемония награждения.

Организаторы также отмечают, что многие рецепты передаются в орловских семьях из поколения в поколение и призывают раскрыть семейные тайны и поделиться с другими своими оригинальными рецептами блюд.

«Возможно, именно ваш уникальный рецепт приведет вас к победе!», — говорят организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить типовую форму заявки на его официальном сайте. Конкурс проводится по трем номинациям: «Традиционная повседневная и постная кухня Орловской области ХХ в.», «Традиционная праздничная и обрядовая кухня Орловской области ХХ в.» и «Семейные кулинарные традиции».

К участию в конкурсе допускаются любители народных песен, танцев и музыки, а также традиционной кухни – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а также вокальные коллективы города Орла и Орловской области и группы поддержки численностью до 10 человек. В заявке необходимо указать название блюда, список ингредиентов, подробное описание рецепта, а также праздника или обряда, где подавали это блюдо. Обладатель Гран-при получит главный приз – эксклюзивный набор чернолощеной гончарной посуды работы народного мастера России Игоря Лузянина.

ИА «Орелград»