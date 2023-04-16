В Орле почтят память жертв радиационных катастроф

В рамках мероприятий будут организованы выставки и встречи с «чернобыльцами».

Мэр города Орла Юрий Парахин распорядился о проведении мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Так, управлению по организационной работе, молодежной политики и связям с общественными организациями поручено организовать и провести 26 апреля 2023 года в 11.00 часов в сквере «Героев чернобыльцев» центральное мероприятие.

УМВД России по городу Орлу и УГИБДД мэр рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения центрального мероприятия. В целом же план мероприятий, который также утвердил мэр, состоит из 20-ти пунктов. В частности, в орловских школах пройдут тематические классные часы среди обучающихся 5-11 классов, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также урок экологии «Чернобыльская катастрофа».

В план мероприятий включено проведение выставки-презентации «Чернобыль – техногенная катастрофа на картинах художников». В Детском парке пройдут интерактивная программа «Эхо Чернобыля» и конкурс рисунка на асфальте «И память в сердце храним». Централизованная библиотечная система города Орла проведет час памяти «Этот горький день конца апреля», встречу с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль: последствия и уроки» и вечера-реквиемы «Чернобыльские колокола» и «Чернобыль. Труд и подвиг».

Культурно-досуговый центр «Металлург» организует выставку детских рисунков «Чернобыль глазами детей» и показ фильма «За минуту до катастрофы». Городской парк культуры и отдыха проведет кинолекторий «Чернобыль – трагедия человечества». Кроме того, в этом парке будет организован Пост памяти «Героям Чернобыля», посвященного годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ИА «Орелград»