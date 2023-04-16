Житель Орла жестоко разобрался с обидчиком при помощи метлы

Мужчина отомстил орловцу за своего друга и угодил в колонию.

Решение по данному уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Местный ранее не судимый житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следует, что в гости к потерпевшему пришел знакомый. Тут же вспыхнул конфликт. Дело в том, что ранее сожительница потерпевшего пожаловалась на то, что именно этот знакомый ее обидел. Хозяин дома заступился за свою даму и после короткой словесной перепалки ударил гостя. Последний сопротивление оказывать не стал. Он покинул чужую квартиру, затаив злобу на своего обидчика. Вскоре он вернулся обратно, его сопровождали двое крепких парней. Они попросили хозяина квартиры выйти вместе с ними во двор. Тот отказался, и тогда гости набросились на него с кулаками. Избивал его, в основном, один из гостей, который, по сути, мстил за своего ранее обиженного друга. Он повалил потерпевшего на пол и принялся избивать его, нанося удары по туловищу и голове.

Когда несчастный потерял сознание, гости выволокли его на улицу. Там они дождались. Пока их жертва не придет в себя, после чего избиение было продолжено. При этом один из нападавших схватил метлу и принялся наносить удары черенком по голове потерпевшего. Последний вновь потерял сознание. Выжил он только благодаря медикам, которые сумели спасти ему жизнь.

По итогам «разборки» главный зачинщик от наказания ушел. Он был освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости. На скамье подсудимых оказался тот из его друзей, который орудовал метлой. Он был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»