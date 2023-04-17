Орловчанин подозревается в покушении на убийство сына

Мужчина облил его бензином и поджёг.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Орловской области, преступление произошло в Ливнах на 3-й Набережной улице 13 апреля этого года.

62-летний местный житель вступил в конфликт со своим 39-летним сыном. Взрослый «отпрыск» оскорбил его. В ответ отец облил сына бензином из подвернувшейся под руку канистры и поджёг.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его здоровью нанесён тяжкий вред.

Подозреваемый в покушении на жестокое убийство заключён под стражу. В рамках дела продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий.

ИА «Орёлград»