Орловчанке дали 14 лет за жестокое преступление

Eго результатом стала гибель двоих мужчин.

Приговор вынес Заводской районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в ноябре минувшего года. 36-летняя женщина распивала спиртное вместе со знакомым мужчиной. Между ними произошла ссора. Орловчанка взяла нож и нанесла собутыльнику не менее 34 ударов. Пострадавший скончался на месте.

Однако убийца не успокоилась и отправилась к другому своему знакомому – чтобы продолжить выпивать. Мужчина не одобрил эту идею и попытался выгнать гостью из своей квартиры. Это стоило ему жизни. Орловчанка, используя всё тот же нож, ударила его – только один раз, но очень неудачно, поранив плечевую артерию.

Началось сильное кровотечение. Мужчину успели госпитализировать, но он скончался в больнице.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал заместитель прокурора области Сергей Панкратов. Первый эпизод квалифицировали как «убийство», второй – как «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В итоге суд приговорил женщину к 14 годам колонии общего режима и ограничению свободы на полтора года.

ИА «Орёлград»