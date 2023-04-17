В Орле в ДТП попал мотоциклист без прав и номеров

17.4.2023 | 11:08 Новости, Происшествия

Это произошло на Кромском шоссе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась 16 марта в 20:25.

Мужчина 1992-го года рождения на «Шкоде Йети» передвигался по Кромскому шоссе по направлению к выезду из города. У здания АЗС «легковушка», поворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу. Произошло столкновение.

Мотоциклист (1992-го года рождения) ехал на «Рейснере» по Кромскому шоссе навстречу. Как оказалось, у него не было прав на управление транспортом. На самом мотоцикле отсутствовали номерные знаки.

Водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в областную больницу. Однако после осмотра врачи отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

ИА «Орёлград»

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