В Орле в ДТП попал мотоциклист без прав и номеров

Это произошло на Кромском шоссе.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась 16 марта в 20:25.

Мужчина 1992-го года рождения на «Шкоде Йети» передвигался по Кромскому шоссе по направлению к выезду из города. У здания АЗС «легковушка», поворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу. Произошло столкновение.

Мотоциклист (1992-го года рождения) ехал на «Рейснере» по Кромскому шоссе навстречу. Как оказалось, у него не было прав на управление транспортом. На самом мотоцикле отсутствовали номерные знаки.

Водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в областную больницу. Однако после осмотра врачи отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

ИА «Орёлград»