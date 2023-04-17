В Орловской области попытаются спасти пчел от массовой гибели

Орловским пчеловодам дали полезные рекомендации на случай отравления пчел.

Управление ветеринарии Орловской области обратилось к пчеловодам региона с разъяснениями. Обращение связано с приближением периода обработок ядохимикатами и пестицидами полей, из-за чего возрастают риски массовой гибели пчел по причине их отравления. Управление ветеринарии напоминает жителям региона о том, что любая пасека, принадлежащая простому гражданину или главе крестьянско-фермерского хозяйства, должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии по месту нахождения.

В ноябре прошлого года правительство Орловской области утвердило «Порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки». Согласно этому документу, каждый пчеловод обязан иметь паспорт пасеки. В нем ежегодно ветеринарная служба делает отметки о количестве пчелосемей и о проведенном осмотре. Туда же заносят результаты исследований на инфекционные и инвазионные заболевания пчел. Все это важно для последующих действий, если произошло отравление пчел.

«В целях предупреждения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний пчел владельцы пасек обязаны соблюдать требования «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», — сообщает управление ветеринарии. — При подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан поставить в известность специалистов государственной ветеринарной службы (рекомендуем сделать это в виде письменного заявления), обслуживающих то муниципальное образование, где находится пасека».

Затем надо обратиться в районную или городскую администрацию, после чего созданная властями комиссия должна обследовать пасеку и произвести отбор павших пчел и образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами. В такую комиссию должны входить представители администрации, районной станции по борьбе с болезнями животных и владелец пасеки. По возможности следует привлечь к участию в работе комиссии предполагаемого виновника гибели пчел, то есть фермера или представителя сельскохозяйственного предприятия.

«Если виновник гибели пчел неизвестен, то следует обратиться в полицию для его установления, — советуют в управлении ветеринарии. — Созданная комиссия проводит осмотр пасеки, мест гибели пчел. Ветеринарный специалист в присутствии членов комиссии отбирает пробы пчел и растений. Пробы упаковываются, опечатываются. Комиссия составляет акты обследования пасеки и отбора проб».

На отправляемый патматериал ветеринарным специалистом, производившим отбор и упаковку проб, составляется сопроводительное письмо. В нем указывается, на какие ядохимикаты следует провести исследование. Подчеркнем, что доставка проб, а также их исследования в ветеринарной лаборатории осуществляются за счет владельца пасеки. Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одних суток с момента отбора материала.

«Обращаем внимание на то, что исследования материала с целью установления отравления пестицидами и ядохимикатами проводятся в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория», в ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория», а также ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория», — добавили в управлении ветеринарии Орловской области.

ИА «Орелград»