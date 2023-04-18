Орловским перевозчикам вдвое увеличат дотации

Качество транспортного обеспечения населения в регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам обсудили на заседании профильного комитета облсовета 18 апреля.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ Орловской области Евгений Литвяков доложил, что проблемы схожи во всех районах: дублирование маршрутов, дефицит водителей, рост цен на технику и запчасти. С этим связано нарушение графиков работы, признал чиновник. Депутаты отметили, что в отдельных случаях население вовсе остается без автобусов. Иван Грачев привел в пример маршрут «Новосиль — Мценск». Сначала пустили всего один рейс в день. Потом и он исчез.

«Интересы коммерческих структур важнее интересов людей?» — ответил Грачев на объяснения о материальных проблемах перевозчика.

Начальник КУ ОО «Организатор перевозок» Владимир Злобин доложил, что за первый квартал 2023 года проведено 135 проверок. Направлены 42 претензии, 20 из них со штрафом на общую сумму 20 тысяч рублей. Председатель комитета Виталий Рыбаков поинтересовался, есть ли кроме кнута «пряник». Евгений Литвяков доложил, что в минувшем году было выделено 21,8 млн рублей субсидий, в 2023 году сумма увеличена вдвое — 44,13 млн рублей. Средства получают перевозчики, работающие на не очень популярных маршрутах.

ИА «Орёлград»