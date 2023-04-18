Приставы раскрыли секрет защиты от коллекторов

Полезные советы приставы дали в рамках проекта повышения финансовой грамотности.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, сотрудники этого ведомства приняли участие в реализации регионального проекта «Бирюзовое кольцо финансовой грамотности». Они выступили перед жителями Малоархангельска и Дмитровска с лекциями на тему: «Как защититься от незаконных действий коллекторов». Приставы объяснили, какие существуют ограничения при взаимодействии коллекторов с должниками, насколько часто сборщики долгов вообще могут контактировать с гражданами, какую ответственность может понести кредитор или коллектор за нарушение этих правил, а также куда необходимо обращаться за защитой своих прав в случае незаконных действий коллекторов.

«Напоминаем, что при совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций жителям Орловской области необходимо: зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров; по возможности, указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств; сообщить об указанных фактах в УФССП», — уточнили в ведомстве, добавив, что беседы с гражданами получились интересными и познавательными.

Кстати, в 2022 году региональное УФССП приняло к рассмотрению 219 обращений по вопросам деятельности «сборщиков долгов». Для сравнения, в 2021 году в ведомство поступило 143 таких обращения, то есть за год их количество увеличилось на 53,1 процента. В прошлом году орловские приставы выявили 28 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Также при проверке «коллекторов» было выявлено пять административных правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и три административных правонарушения, предусмотренных статьей 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований дознавателя). В 2021 году в регионе было составлено 28 протоколов по статье 14.57 КоАП РФ за нарушения правил общения с должниками и др.

ИА «Орелград»