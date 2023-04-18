Прокуратура объявила предостережение директору «Экологии» и «ЭкоСити»

18.4.2023 | 17:39 Закон и порядок, Новости, Общество

Причина – возможное нарушение порядка обращения с ТКО.

Ранее надзорное ведомство провело соответствующую проверку и установило, что ООО «Экология» уведомило регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «УК «Зелёная роща»») о приостановлении своей деятельности с 18 апреля.

«Экология» занимается транспортировкой отходов, но перед этим они проходят сортировку на специальной станции АО «ЭкоСити» (на Итальянской, 33, рядом с Орловским мусорным полигоном). Обе компании («Экологию» и «ЭкоСити») возглавляет один человек, Юрий Парахин (тёзка мэра Орла). В связи с этим приостановка транспортировки означает и приостановку сортировки.

Как считает прокуратура Орловской области, «Экология» и «ЭкоСити» являются операторами по обращению с ТКО и должны обеспечивать исполнение территориальной схемы обращения с отходами. Поэтому все споры с «УК «Зелёная роща»» должны решаться путём переговоров, в претензионном или судебном порядке. А одностороннее приостановление работ по транспортировке и сортировке мусора является нарушением требований федерального закона «Об отходах производства и потребления», а также прав граждан на благоприятную окружающую среду.

В связи с этим надзорное ведомство официально объявило Юрию Парахину предостережения о недопустимости нарушения закона. Вопрос дальнейшего соблюдения законодательства в данной сфере поставлен на контроль в прокуратуре области.

ИА «Орёлград»

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