В Орле досрочное открытие Красного моста оказалось под вопросом

Тему обсудили на заседании комитета Орловского областного Совета 18 апреля.

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Никита Митряев доложил, дела «в целом неплохо». Готовность объекта около 45%. Трудятся 137 человек, есть необходимые материалы и техника. Подрядчик уже получил 1 миллиард 69 миллионов рублей. Цена контракта — 1 миллиард 528 миллионов. Есть некая «потребность» в 360 миллионов (фактически отсутствуют средства). Однако по словам Никиты Митряева, возможно некое «перераспределение». Срок сдачи прежний — 30 ноября.

У чиновника поинтересовались, согласен ли он с прогнозами губернатора, что Красный мост откроют для движения летом?

«К этой задаче идем, шансы большие», — заявил Митряев.

«А вы под мостом держать будете?» — воскликнул кто-то из депутатов.

Народных избранников удивила идея пускать на мост машины до сдачи объекта. Виталий Рыбаков напомнил, что мост «Дружбы» так же принимали «через пень-колоду» уже после открытия движения. Теперь он у города с существенными огрехами, «вся гидроизоляция течет». Подрядчик — в тюрьме, а рабочие на камеру признаются, что не грели бетон и не использовали необходимое количество арматуры.

Мостовик со стажем, а ныне сотрудник орловского Фонда Капремонта Николай Костомаров предположил, что в таком хаотичном исполнении в итоге ограничат количество людей, допускаемых на мост, и вес техники.

«Заработает чиновничье-полицейское регулирование», — сказал эксперт.

Начальник отдела прокуратуры области Ольга Годунова отметила, что документация будет проверена, и надзорный орган даст ей свою оценку.

ИА «Орёлград»