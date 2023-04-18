В Орле инвалиду предоставили некачественное жилье

Тяжело больному мужчине пришлось судиться с чиновниками повторно.

Орловский областной суд рассмотрел жилищный спор, который тянется уже несколько лет. Причем истцами в этом споре поочередно выступили обе конфликтующие стороны. Все началось с того, что местный житель, инвалид, имеющий военную травму, обратился в суд с иском к администрации города Орла. Требования были удовлетворены, мэрию обязали предоставить горожанину вне очереди жилое помещение на условиях договора социального найма, на состав семьи из одного человека по установленной норме жилой площади, с учетом его права на дополнительную жилую площадь.

Постановлением администрации мужчине была предоставлена по договору социального найма квартира площадью 32,2 квадратных метра. Однако он подписать договор социального найма указанной квартиры отказался. После этого уже администрация города подала иск и просила обязать инвалида заключить договор социального найма спорной квартиры. В первой инстанции дело было рассмотрено еще год назад, и тогда Заводской районный суд требования мэрии удовлетворил. Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в апелляционном порядке.

В своей апелляционной жалобе он вновь указал, что является инвалидом 2-й группы, страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он подчеркнул, что предоставленное ему жилье не соответствует требованиям строительных и санитарных норм. Судом апелляционной инстанции была назначена повторная строительно-техническая экспертиза. Эксперты пришли к выводу о том, что многоквартирный жилой дом, в котором находится квартира, требует проведения капитального ремонта, были выявлены недостатки технических характеристик и самого жилого помещения.

«По изложенным основаниям, учитывая, что жилое помещение не соответствует требованиям безопасности и безвредности условий для проживания инвалида, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда отменила решение Заводского районного суда и вынесла новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — сообщила пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»