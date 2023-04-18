В Орле начался новый этап ремонта улицы Энгельса

Рабочие приступили к подъёму люков.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, на данном относительно небольшом участке их насчитывается целых 96. Чтобы выполнить задачу, потребуется несколько недель.

Затем на улице уложат второй слой асфальта. По условиям контракта крайняя дата завершения всего ремонта в целом — это 30 июня.

Улицу Энгельса приводит в порядок компания «Газ Ресурс». Капитальный ремонт обойдётся бюджету в 18 миллионов 412 тысяч 254 рубля 91 копейку. Перечень работ включает в себя исправление профиля основания, восстановление колодцев и выравнивание люков, асфальтирование, обустройство лежачих полицейских, установку ограждения и нанесение разметки.

ИА «Орёлград»