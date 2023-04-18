В Орле официальное отставание по школе на Зеленина составляет две недели

Депутаты облсовета сомневаются, что её откроют к новому учебному году.

Ход возведения важного объекта образования в Зареченском микрорайоне обсудили на заседании профильного комитета облсовета 18 апреля.

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Никита Митряев сообщил, что со следующей недели подрядчик ООО «Техспецкомплект» увеличит число рабочих до 250 (сейчас 53). В настоящий момент готовность объекта 79%. Работы приняты на 68%. По словам чиновника, срок сдачи прежний — 30 мая. Увеличение числа рабочих, по его мнению, позволит нагнать «две недели официального отставания».

Депутат Виталий Рыбаков отметил, что строители в таком количестве — «это смешно, будут спотыкаться». Также он выразил, сомнение, что школу откроют хотя бы к 1 сентября.

«Фасад мокрый. Появится грибок, — предупредил Виталий Рыбаков. — Вы сами должны понимать, что такое грибок в детском учреждении».

Кроме того, Виталий Рыбаков заявил, что крыша — брак. Он предложил коллегам посетить объект на майских праздниках, чтобы оценить реальную картину. До обещанной сдачи объекта всего полтора месяца.

Цена контракта несколько раз пересматривалась. Очередная — 1066 млн рублей. Дополнительно заключен десяток контрактов на оснащение кабинетов физики, химии, информатики и т.д. Подрядчики получили 50% авансом. Оборудование находится у них на ответственном хранении до готовности помещений, пояснил Никита Митряев.

ИА «Орёлград»