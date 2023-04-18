В Орле владельцев недостроев попросят завесить их баннерами

18.4.2023 | 13:50 Общество, Строительство

Администрация города не может спрятать незавершённые здания самостоятельно.

Фото: vk.com/kprf1917orel

Неприятный вид брошенных объектов на улице Комсомольской обсудили на заседании профильного комитета облсовета 18 апреля.

Один из них находится у дома №65. Магазин построили в зеленой зоне за остановкой на «Чайке». Долгие годы велись судебные тяжбы. В итоге оказалось, что здание законно оккупировало пространство под окнами жилых домов. По словам начальника Управления градостроительства администрации Орла Марии Родштейн, собственник не ограничен в количестве продлений разрешения на строительство. Никаких законных мер воздействия на него чиновники не имеют.

Аналогичная ситуация сложилась у дома №265 (бывший магазин «Океан»).

Мария Родштейн сообщила, что собственникам этих зданий будут направлены предложения завесить фасады баннерами.

Депутат Иван Устинов выразил возмущение, что такие ужасные объекты остаются у всех на виду на фоне общего благоустройства города. Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков предположил, что собственники связаны не с самыми последними людьми в городской администрации.

ИА «Орёлград»

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