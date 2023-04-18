В Орле владельцев недостроев попросят завесить их баннерами

Администрация города не может спрятать незавершённые здания самостоятельно.

Неприятный вид брошенных объектов на улице Комсомольской обсудили на заседании профильного комитета облсовета 18 апреля.

Один из них находится у дома №65. Магазин построили в зеленой зоне за остановкой на «Чайке». Долгие годы велись судебные тяжбы. В итоге оказалось, что здание законно оккупировало пространство под окнами жилых домов. По словам начальника Управления градостроительства администрации Орла Марии Родштейн, собственник не ограничен в количестве продлений разрешения на строительство. Никаких законных мер воздействия на него чиновники не имеют.

Аналогичная ситуация сложилась у дома №265 (бывший магазин «Океан»).

Мария Родштейн сообщила, что собственникам этих зданий будут направлены предложения завесить фасады баннерами.

Депутат Иван Устинов выразил возмущение, что такие ужасные объекты остаются у всех на виду на фоне общего благоустройства города. Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков предположил, что собственники связаны не с самыми последними людьми в городской администрации.

ИА «Орёлград»