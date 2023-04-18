В Орловской области находится Сергей Кириенко

В связи с визитом в городе частично перекрыто движение.

Первый заместитель руководителя администрации президента ознакомился с работой семейного МФЦ, на базе которого начнёт работу региональный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале орловского губернатора. Далее Кириенко вместе с Андреем Клычковым и другими официальными лицами посетит ещё нескольких социально значимых объектов.

Напомним, что Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Теперь Минтруд распространяет этот проект на другие регионы страны. Задачей фонда «Защитники Отечества» является персональное социальное сопровождение участников СВО и членов их семей, включая медицинскую и социальную реабилитацию.

ИА «Орёлград»