В Орловской области находится Сергей Кириенко

18.4.2023 | 15:10 Новости, Общество, СВО

В связи с визитом в городе частично перекрыто движение.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Первый заместитель руководителя администрации президента ознакомился с работой семейного МФЦ, на базе которого начнёт работу региональный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале орловского губернатора. Далее Кириенко вместе с Андреем Клычковым и другими официальными лицами посетит ещё нескольких социально значимых объектов.

Напомним, что Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Теперь Минтруд распространяет этот проект на другие регионы страны.  Задачей фонда «Защитники Отечества» является персональное социальное сопровождение участников СВО и членов их семей, включая медицинскую и социальную реабилитацию.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования