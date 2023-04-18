В Орловской области отопление начнут отключать с 21 апреля

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков высказался на важную тему во время очередного прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор ещё раз напомнил, что по закону отопительный сезон завершается только в случае, если среднесуточная температура в регионе остаётся на уровне плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.

«По прогнозам синоптиков, это случится 21 апреля. Так что с 21 апреля во всех муниципалитетах начнётся отключение отопления», — заявил Клычков.

В минувшем году отопительный сезон в Орловской области завершился лишь 4 мая. Так что этот вариант нельзя считать исключительным.

ИА «Орёлград»