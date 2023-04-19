Орловская «Дубрава» получит оборудование для реабилитации участников СВО

19.4.2023 | 14:54 Медицина, Новости

Закупка на 21 млн рублей в стадии торгов.

Заместитель директора по медицинской части ГУП ОО «Санаторий Дубрава» Валерий Епихин рассказал о новом оборудовании в ходе заседания профильного комитета Орловского областного Совета 19 апреля.

21 миллион рублей выделен на приобретение оборудования для медицинской реабилитации. Это например тренажер для пальцев кистей рук, тренажер для вертикализации пациентов, чтобы человек учился заново ходить. Дорожка для ходьбы  с параллельными брусьями.

«Пациентов с минно-взрывными ранениями мы сможем полностью реабилитировать», — заверил Валерий Епихин.

Также приобретается оборудование для людей с черепно-мозговыми травмами для восстановления когнитивных функций:  интеллектуальной и мыслительной  деятельности, памяти.

«Врачи грамотные, если нужно будет какую-то методику изучить, решим этот вопрос», — подчеркнул Валерий Епихин.

По его словам, кадровый состав почти в полном составе для качественной реабилитации. Кадровая проблема, как и во всех учреждений региона, для санатория актуальна. При потребности в шести реабилитологах работает один.

ИА «Орелград»

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