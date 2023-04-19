Под Орлом почву загрязнили кишечной палочкой

19.4.2023 | 13:24 Закон и порядок, Новости, Общество

Также в земле нашли энтерококков.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Бактерии находились в почве в значительном количестве, что представляло угрозу для человека.

Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушение выявили рядом с селом Салтыки. Надзорное ведомство внесло представление руководителю ООО «Агропромышленная корпорация Юность», обязав его провести рекультивацию земельного участка. Однако компания не предприняла надлежащие меры.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворили. В настоящий момент устранение нарушений и исполнение акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИА «Орёлград»

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