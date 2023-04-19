В ЦФО оценили вклад орловских прокуроров в защиту прав детей

Работа в данном направлении стала предметом обсуждения детских омбудсменов.



Прокурор Орловской области Алексей Тимошин принял участие в пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в регионах, входящих в состав Центрального федерального округа. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, на заседании был рассмотрен вопрос сохранения традиционных семейных ценностей в условиях современного мира. При этом председатель Координационного совета Михаил Крупин отметил вклад прокуратуры Орловской области в защиту прав и законных интересов детей на территории региона.

«Прокуратурой Орловской области будет продолжено взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Орловской области и органами власти региона в сфере защиты прав детей, — заявили в пресс-службе областной прокуратуры. — Результаты мероприятия будут использованы в надзорной деятельности».

Можно отметить тот факт, например, что под пристальным вниманием прокуратуры Орловской области находятся вопросы соблюдения прав детей на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Уже два года подряд прокуроры совместно с детским омбудсменом проводят «горячие линии» по вопросам лекарственного обеспечения детей-инвалидов. В прошлом году по ним было принято и разрешено 20 обращений граждан. По каждому обращению были приняты меры реагирования: в суды было направлено 12 исковых заявлений, также было внесено три прокурорских представления. В результате прокурорского вмешательства права детей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями были оперативно восстановлены.

Как отметил орловский детский омбудсмен Константин Домогатский, в прошлом году в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов заместителем прокурора области с участием уполномоченного был организован тематический прием «О защите прав детей-инвалидов». Тогда было принято 13 граждан. По итогам приема в целях устранения нарушений закона прокуратурой области было внесено представление в адрес первого заместителя председателя регионального правительства, а шесть детей, родители которых обратились на личный прием, были незамедлительно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Также по мерам реагирования прокуратуры был заменен пандус в доме, где проживает ребенок-инвалид.

Но одним из самых ярких событий прошлого года стала инициатива прокуратуры региона о разработке нормативного правового акта, предусматривающего финансирование за счет областного бюджета мероприятий по обеспечению детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа. Инициатива прокуратуры была поддержана Орловским областным Советом народных депутатов и уполномоченным по правам ребенка. Кроме того, прокуратурой в адрес первого зампреда правительства было внесено представление о необходимости принятия такого нормативного правового акта.

Результатом стало то, что правительством в конце сентября 2022 года приняло постановление № 565. Этим документом предусмотрено предоставление родителям детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, компенсации части расходов на оплату стоимости расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы. Уже в ноябре-декабре 2022 года комиссии провели обследования 72 детей с указанным диагнозом. Все дети получили положительные заключения, а родителям в декабре-январе была выплачена компенсация на общую сумму 1,423 миллиона рублей.

ИА «Орелград»