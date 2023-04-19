В Орле акцию Бессмертный полк проведут в виде фото выставки

Обширная праздничная программа утверждена областными властями.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Они охватывают все муниципальные образования региона, властям которых губернатор поручил организовать и провести включенные в план акции, выставки, конкурсы, встречи, митинги, классные часы, уроки мужества и т.д. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

Всего в перечень включено свыше 300 праздничных мероприятий. В частности, в Орле пройдут IV областной фестиваль народного творчества «Городу воинской славы посвящается» и Всероссийский конкурс патриотической песни «Моя Родина – Россия!» (с международным участием). Также будет подготовлено театрализованное представление «Победили с песней» и творческая презентация галереи Славы Орловской области. В честь Дня Победы будут организованы виртуальная историко-документальная выставка «Вы взрослели под грохот снарядов…», праздничное мероприятие «Эшелон Победы. Станция Орел», вечер памяти «Орел освобожденный».

Также будет организована фотовыставка «Орловский бессмертный полк». Традиционное шествие «Бессмертного полка» по улицам в этом году не планируется. Кроме того, в план включено проведение квеста «Орел – город воинской славы» и Межнационально-патриотического слета «Единство». Спортсмены внесут свой вклад в программу празднования легкоатлетическими и велопробегами. Также в Орле проведут интеллектуальную игру по роману Петра Проскурина «Судьба» и организуют выставку произведений членов федерального автономного учреждения культуры и искусства «Студия военных художников им. М. Б. Грекова» Министерства обороны России.

Праздничный концерт ко Дню города пройдет в этом году под названием «Всем сердцем с тобой, мой город родной!!!». Библиотеки по традиции подготовят тематические выставки, также будет представлено несколько театральных проектов, в том числе онлайн-проект театра «Вершины мужества». Кроме того, пройдут поэтический онлайн-марафон «По дорогам Орловщины август шел сорок третьего года» и форум «Огненная Дуга», выставка «Женские лица войны», один из разделов которой посвящен уроженкам Орловской области, оборонявшим и освобождавшим свою малую родину в 1941-1943 гг.

В Орле будет работать интерактивная научно-практическая площадка с демонстрацией этапов проведения архивных и полевых поисковых работ. Также запланировано проведение региональной военно-медицинской игры, посвященной памяти доктора Владимира Турбина, круглого стола «Партизаны Орловщины», автопробега в честь освобождения Орла, этно-фестиваля «Орлея», межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары побед!», показательные выступления роты Почетного 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и многое другое.

ИА «Орелград»