В Орле насмерть сбили 26-летнего парня

ДТП произошло на улице Поселковой.

Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, в происшествии участвовали два автомобиля. ДТП произошло сегодня утром около 07:45.

Пешеход (мужчина 1997-го года рождения) переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В этот момент на него наехал грузовой автомобиль DAF.

Молодой человек упал на другой автомобиль – легковой «Ниссан», ехавший навстречу грузовику. В результате ДТП пешеход погиб.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИА «Орёлград»