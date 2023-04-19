В Орле не освещены 75% подходов к детсадам и школам

19.4.2023 | 13:14 ЖКХ, Новости, Образование

На решение проблемы требуется 86,9 миллионов рублей.

Тему обсудили на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов. На данный момент в городе насчитывается около 400 подходов к учреждениям дошкольного, общего и дополнительного образования. Освещены лишь 130 из них, причём, в основном, благодаря тому, что рядом проходят автодороги.

Как рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев, сейчас чиновники собирают информацию и формируют список объектов, которые нуждаются в освещении в первую очередь.

Однако проблема состоит не только в финансах, но и в том, что многие подходы к детсадам и школам проходят по дворовым территориям, где администрация не имеет права заниматься соответствующими работами. Кроме того, само понятие «подхода» не закреплено в российском законодательстве должным образом.

ИА «Орёлград»

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