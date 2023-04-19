В Орловской области фиксируется примерно по 400 ДТП в месяц

Десятая часть таких происшествий уносит жизни и травмирует участников дорожного движения.



В Орловской области в первом квартале 2023 года повышенное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности на автодорогах. Об этом сообщает региональное Управление МВД России. За указанный период времени в области в целом было зарегистрировано 1149 дорожно-транспортных происшествий. Нетрудно подсчитать, что ежемесячно регистрируется в среднем по 383 таких происшествий. На автотрассах федерального значения произошло 26 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 40 происшествий.

Стоит отметить, что за первый квартал было зарегистрировано 116 ДТП с пострадавшими, в которых 16 человек погибли и 156 получили ранения различной степени тяжести. Причем девять дорожно-транспортных происшествий произошли с участием несовершеннолетних. В результате один ребенок-пассажир погиб и восемь ребят получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в регионе за три месяца было составлено 816 административных материалов.

Также стоит отметить, что по данным Управления МВД России по Орловской области в этом году неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению же 65 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек погибли и 90 получили ранения различной степени тяжести. Всего сотрудниками ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде времени на дорогах региона было выявлено 142,8 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»