«Зелёная роща» пообещала решить мусорную проблему в течение недели

Вывоз отходов «забуксовал» в Заводском и Железнодорожном районах.

Об этом сегодня на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов заявил первый замдиректора УК «Зелёная роща» Сергей Мартюхин.

По его словам, сбой наблюдается с конца марта и связан не только с недостатком техники у перевозчиков, но и с сезонным фактором. С наступлением не календарной, а настоящей весны орловчане начинают активно убирать приусадебные участки, что увеличивает общую нагрузку.

Как рассказал Мартюхин, на данный момент число спецтехники, вывозящей мусор, выросло с 11 до 24 единиц. Введено дежурство по двум графикам — дневное и вечернее. Число проблемных адресов в Заводском и Железнодорожном районах сократилось с 47 до 28.

За последнюю неделю число вывозимого мусора выросло на 746 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орёлград»