Определен проектировщик Поликлиники №1 в Орле

Инженерные изыскания и ПСД обойдутся бюджету в 17 млн рублей.

Подведены итоги открытого конкурса по отбору подрядчика для выполнения инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства поликлиники БУЗ Орловской области «Поликлиника №1». Из пяти заявок наиболее привлекательной комиссии показалась АО «ГИПРОЗДРАВ»- Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха». Это московская компания около 200 раз принимала участие в госзакупках. В качестве ключевых партнеров kartoteka.ru отмечает Управление делами Президента РФ, Департамент строительства города Москвы, Минздрав РБ и т.д.

Ранее озвучивалось, что на возведение и оснащение корпуса Поликлиники №1 на Московском шоссе должны направить 562 млн рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году. Примечательно, что в январе в облправительстве сообщали, что подрядчик для разработки ПСД уже найден — брянское ООО «Технология«.

ИА «Орелград»