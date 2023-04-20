Орловчанина будут судить за незаконное создание юрлиц

Установлены два таких эпизода.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, обвиняемый – 19-летний житель Железнодорожного района. В июле и ноябре минувшего года, он, по предложению знакомых, зарегистрировал на себя два юрлица — ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой».

Орловчанин выступал как учредитель и директор, но фактически никогда не выполнял данные функции, являясь подставным лицом. Всё это он делал в обмен на денежное вознаграждение.

СУ СК РФ по Орловской области направил уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Напомним, что незаконное образование юридического лица является уголовным преступлением и наказывается штрафом (в размере от трёхсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трех лет), либо принудительными работами (на срок до трех лет), либо лишением свободы (на тот же срок).

ИА «Орёлград»