Орловцы в прошлом году чаще всего жаловались на обувь и одежду

Обнародованы итоги работы по защите прав потребителей.

Правительство Орловской области обнародовало информацию о выполнении в 2022 году плана мероприятий по реализации «Стратегии по защите прав потребителей в Орловской области на 2022-2030 годы». Стратегия направлена на создание на территории региона условий для эффективной защиты прав и интересов всех слоев населения, установленных законодательством РФ при обеспечении им равного доступа к безопасным товарам и услугам.

Из отчета следует, что в 2022 году в Орловское областное общество потребителей обратились 3733 потребителя. Так, 82 обращения касались вопросов качества продовольственных товаров, в том числе молочных продуктов, рыбной продукции, овощей и фруктов, выпечки. На качество непродовольственных товаров орловцы пожаловались 449 раз, причем в 115 случаях обращения были связаны с плохим качеством приобретенной обуви, в 54 случаях – одежды. Также поступила 41 жалоба на некачественные мобильные телефоны и планшеты, еще 30 раз орловцы жаловались на плохую мебель.

Судя по докладу, качество оказания жилищно-коммунальных услуг в прошлом году не понравилось 79 орловцам, качество услуг городского пассажирского транспорта – 20, услуг пригородного и междугородного транспорта – 10, услуг связи – 18, финансовых услуг (страхование и кредитование) – 31, платных медицинских услуг (оптика, медлаборатории, стоматология) – 25, услуг по ремонту жилья и строительных работ – 12. На личном приеме была организована адресная помощь потребителям. Так, бесплатно было составлено 323 претензии, из них 312 были разрешены в досудебном порядке. В оставшихся 10 случаях в суды были поданы исковые заявления.

Всего в 2022 году суды рассматривали 10 таких дел, из них в восьми случаях победы одержали потребители. Одно дело перешло на 2023 год. Сумму возмещенного ущерба по обращениям потребителей в 2022 году авторы доклада оценивают примерно в 2,76 миллиона рублей, в том числе по решениям судов – около 127 тысячи рублей. Также в 2022 году было проведено 40 независимых потребительских экспертиз с привлечением аттестованных специалистов. Наиболее часто проводились экспертизы по основным товарным группам, таким как: обувь – 28, одежда – 6, сотовые телефоны – 3.

ИА «Орелград»